Christian Chopard, l’oreille discrète du festival Piano à St-Ursanne

Une première dans un pâturage boisé

S’il est un habitué de la manifestation, Christian Chopard vivra cependant une première lors de cette édition 2025. Il devra accorder un piano au cœur d’un pâturage boisé puisque pour la première fois, le festival se délocalise aux Franches-Montagnes pour une soirée, le jeudi 7 août. Son métier l’a déjà amené à accorder des pianos dans des vignes ou dans les caves d’un château, mais jamais dans la forêt. « Le premier défi sera déjà d’acheminer le piano, qui sera un peu plus petit que celui utilisé dans le cloître, explique Christian Chopard. Et il s’agit d’un accordage en plein air, avec les bruits alentours, les vaches, les avions, et autres, mais ça va aller. »





Un filet de sécurité pour les artistes

La présence de Christian Chopard lors du festival est donc indispensable, et pas seulement pour le piano. Son rôle va parfois un peu plus loin. « L’artiste vient souvent avec son trac, parfois des doutes ou des insécurités. C’est l’attention que le technicien porte au pianiste qui peut contribuer à le tranquilliser et à le mettre en confiance pour le concert » explique Christian Chopard. « Un concertiste très connu m’a demandé une fois de rester durant le concert, ce qui n’était pas prévu, car il me considérait comme un filet de sécurité. » /tna

Le festival Piano à St-Ursanne se déroule du 2 au 12 août. Programme complet à découvrir en lien ici.