Un camp scout historique dans le Jura

L’heure était au rangement, samedi, à Soulce. Les jeunes participants du tout premier camp JUBACA (Jura Berne Au Camp) démontaient leurs constructions, rassemblaient leurs affaires, refermaient une parenthèse de deux semaines de vie en communauté. Du 21 juillet au 2 août, près de 400 scouts et 150 bénévoles ont vécu ensemble ce qui restera comme le plus grand camp d’été scout jamais organisé dans le Jura.

« Si je devais résumer ce camp en un mot ? Le partage, sourit Raphaël Seuret, membre du comité d’organisation. Pouvoir être là durant deux semaines, parfois dans la boue, c’est aussi une cohésion qui est meilleure dans l’esprit scout. » La météo capricieuse et la pluie n’ont en rien gâché l’expérience selon Raphaël Seuret. « Au niveau sécurité on avait tout prévu, on a bien géré à ce niveau-là. C’est vrai que d’être un peu dans le mauvais temps ça engendre un meilleur partage entre les gens. »





Cohésion et résilience

Le camp visait notamment à renforcer la cohésion entre les différentes unités régionales. Objectif atteint selon Flavien Chappuis, scout à Vicques, qui a encadré une unité. Ce qui l’a marqué : l’état d’esprit face à une météo peu clémente. « On a eu de la pluie, du froid, mais il y avait des sourires sur le visage des enfants, ce qui a largement contribué à la l’énergie du camp pour les activités comme monter des bivouacs ou jouer à la balle brûlée sous la pluie. » De la solidarité, Sika, scoute à Delémont, en a aussi vu chez les anciens. « C’était un grand moment de partage. C’était incroyable car beaucoup de bénévoles étaient d’ancien scouts. Et de voir ces mamans et ces papas heureux de retrouver leurs traditions c’était super. »

A noter que la population de Soulce et des alentours a également répondu présent. Que ce soit pour proposer des activités aux scouts ou donner un coup de main au camp. « Une habitante de Soulce nous a préparé à manger un soir lors de la préparation du camp. Elle a tellement apprécié qu’elle est revenue ensuite pour nous aider lors des repas. »