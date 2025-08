Une complicité qui traverse l’objectif

C’est un seul visage, mais il contient mille expressions. Celui d’Anna Maria Verdura, 90 ans, photographiée par Isabelle Cerf dans une série d’images réunies sous le titre « La Nonna ». Exposée jusqu’au 23 août à la galerie du Pavé à St-Ursanne, cette série rend hommage à une femme pleine de vie, dans une approche intime et complice.

L’idée de ce projet est née d’une conversation entre les deux femmes. « Je la regardais me parler et je me suis dit qu’elle était belle, qu’elle avait de la classe », raconte Isabelle Cerf. L’artiste de Porrentruy propose alors à Anna Maria de la photographier. Celle-ci accepte sans hésiter, et le projet prend forme dans une ambiance de confiance et de jeu. « L’objectif au départ était de s’amuser, et de montrer qu’on peut rire à n’importe quel âge », explique la photographe. L’un des portraits a d’ailleurs reçu le prix du Studio Harcourt. La série de portraits montre tantôt Anna Maria version La Laitière de Vermeer, affublée d’un chapeau original, entourée de bulles de savon. Les séances photo étaient placées sous le signe du jeu et de la simplicité. « On a beaucoup joué avec la récup, explique Isabelle Cerf. J’ai aussi trouvé beaucoup d’objets et de costumes chez Emaüs. L’idée était que ces séances ne coûtent pas trop cher non plus. »