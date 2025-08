La mort de François Laville, une des figures emblématiques de Porrentruy

Porrentruy a perdu un de ses serviteurs avec François Laville, mort vendredi alors qu’il était en vacances dans le sud de la France. Actif dans plusieurs associations, il a aussi été un « acteur majeur de la vie politique » bruntrutaine, comme le relevait hier le Parti socialiste dans un hommage. L’Ajoulot a passé 17 ans au Conseil municipal entre 1981 et 2012 et 12 ans au Conseil de Ville. François Laville avait également brigué plusieurs fois la mairie de Porrentruy. En 2008, battu par Gérard Guenat et Thomas Schaffter au premier tour, il s’était retiré en vue du 2e tour. François Laville se préparait à tourner la dernière page de sa carrière politique comme il l’avait dit à notre micro.