Recours contre une antenne 5G repoussé à Saignelégier

Un recours déposé contre la construction d’une antenne 5G n’a pas trouvé grâce auprès du Juge administratif du Tribunal jurassien de première instance. Il a été rejeté, selon un jugement du 23 juillet dernier et qui a été communiqué ce lundi par la justice jurassienne. Les recourants invoquaient plusieurs raisons comme un dépôt public vicié, une inobservation des règles en matière de protection contre le rayonnement non-ionisant ou encore une violation d’un moratoire cantonal voté par le Parlement jurassien, mais qui n’est plus en vigueur. Aucun grief n’a ainsi été retenu et les frais de procédure ont été portés à la charge des recourants. Le jugement peut être contesté dans un délai de 30 jours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal. /comm-fco