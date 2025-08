Trois génisses sur cinq retrouvées à Bure

Trois des cinq génisses qui se sont échappées mercredi à Bure ont été retrouvées. Les animaux qui appartiennent Karine et Frédéric Minder ont été repris jeudi en France voisine, à environ deux kilomètres de leur ferme de La Tenier. Karine Minder explique que les trois bovins ont pu être localisés grâce à un ami agriculteur français et une habitante du village de Croix, situé juste de l’autre côté de la frontière, qui les ont aperçus en lisière de forêt. Les animaux ont ensuite été ramenés au bercail. Les deux dernières génisses restent introuvables. Elles pourraient se cacher en forêt, « dans la zone du terrain militaire de la place d’armes, entre Fahy, Courtedoux et Bure », selon Karine Minder. Les recherches se poursuivent pour tenter de les localiser. Un appel à la population avait été lancé jeudi pour retrouver les cinq animaux qui avaient réussi à quitter leur enclos la veille. Des contacts ont été pris avec la police jurassienne et un drone de l‘association « SOS Sauvons les faons » a aussi été utilisé pour retrouver leurs traces.