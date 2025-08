Les plus beaux poulains s’exhibent une dernière fois avant le Marché-Concours

Sur le sable disposé vers la Halle-Cantine et devant des dizaines de spectateurs, les jeunes chevaux ont défilé à un rythme effréné mais dans une ambiance plus calme que lors du Marché-Concours. « Aujourd’hui c’est plus pour le poulain tandis que le Marché-Concours c’est plus une question de folklore. L’avenir du poulain se joue aujourd’hui avec les notes qu’il reçoit », relève l’éleveur de La Theurre Armand Froidevaux, dont le point de vue est rejoint par sa consœur du Bémont. « Ici, c’est beaucoup plus sérieux et plus concurrentiel alors qu’au Marché-Concours, c’est vraiment amical », souligne Aline Froidevaux. Reste que chevaux comme éleveurs rongent leur frein à l’approche de la grand-messe du cheval franches-montagnes qui s’ouvrira vendredi soir avec les courses nocturnes.





RFJ suit la cadence du cheval franches-montagnes

Votre radio est au cœur du Marché-Concours et de la Semaine du cheval. Jusqu’à dimanche, RFJ vous proposera plusieurs entretiens et reportages pour suivre l’actualité des manifestations dédiées au cheval franches-montagnes. /nmy