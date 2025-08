Six jours de Plage à La Chaux-de-Fonds

Comme l’année passée, la Plage investit la vieille ville, Beau-Site et les alentours du collège Numa-Droz. La place du Marché refaite à neuf, piétonnisée et pavée, ne sera que peu utilisée par le festival. « On fera le final là-bas, avec le spectacle « Bêtes » du Théâtre des Monstres qui terminera sa grande déambulation carnavalesque là, samedi et dimanche », explique Pauline Bessire.

La Plage ne boude pas la place du Marché. Ses organisateurs ont juste besoin de temps pour organiser géographiquement le festival. Ils ont pris le parti cette année, « de ne pas tout reréfléchir », ce qui a dégagé du temps pour d’autres détails : l’accueil des artistes, les navettes nocturnes, etc.