Accueillir un adolescent de l’autre bout du monde

Une expérience enrichissante pour rapprocher les quatre coins du monde. Depuis 70 ans, l’organisation AFS tente de construire des ponts entre les cultures et lance un appel pour trouver des familles d’accueil, notamment en Suisse. Pendant près d’une année, une famille jurassienne a accueilli une jeune Québécoise qui a quitté Delémont il y a un mois. Zoé Wespi explique son choix d’ouvrir son foyer à une inconnue. La maman relève que « dans la famille, on aime beaucoup le lien humain. On trouvait que c’était une expérience enrichissante pas seulement pour l’étudiant, mais aussi pour nous ». De plus, sa fille Nina Weissbrot a aussi profité de l’organisation AFS pour vivre un an aux États-Unis. « On voulait rendre l’appareil », réagit la Delémontaine.