Semaine décisive pour la récolte des damassons

« Les prunes sont belles, pas de défauts, pas de pourriture. Au goût, c’est très aromatique et sucré, ce qui est bon pour sa transformation en alcool », analyse Lionel Richard. Un bon point pour la qualité en vue de la distillation. Les quantités sont en revanche assez difficile à estimer et apparaissent très disparates selon les régions.





Beaucoup de fruits à Pleujouse, nettement moins à Villars-sur-Fontenais

« Je dirais que c’est une année moyenne. J’ai aussi des vergers à Villars-sur-Fontenais où il y a quelques fruits, mais pas de quoi mettre des filets et récolter en quantité. Alors qu’ici à Pleujouse, il y en a passablement et on voit tout le monde en train de ramasser dans les vergers voisins. On voit aussi qu’il en reste sur les arbres alors que beaucoup sont déjà tombées. Pour un petit producteur comme moi, c’est cool, ça va me faire un peu de stock », sourit Lionel Richard qui a annoncé plus ou moins 1 tonne de fruit auprès de l’Interprofession de la damassine, ce qui reste loin de son record de 3 tonnes récoltées en 2018. Ces variations entre les années constituent un véritable défi pour les petits producteurs qui ne brassent pas de grosses quantités contrairement aux grands producteurs-distillateurs.