Treize jours de randonnée à cheval entre Genève et le Marché-Concours

Habituées des longues balades, elles ont voulu repousser leurs limites mais aussi partir à l’aventure pour « découvrir la Suisse et son agriculture, les cantons et les sentiers de randonnée équestre », détaille Alicia Tracogna. Malgré la fatigue grandissante des deux cavalières et une blessure, soignée depuis, d’un cheval, « tout va bien et tout s’est bien passé ». Les Genevoises profitent de l’hospitalité de la population pour passer la nuit et se reposer. « Les gens sont très généreux et nous accueillent à bras ouverts », apprécie notre interlocutrice.

La petite troupe est désormais impatiente d’atteindre sa destination finale et de profiter du Marché-Concours. « C’est vraiment une fête avec une ambiance géniale », frémit Alicia Tracogna qui, avec Aurélie Williman, Craquant et Caramel, prendra part aux courses campagnardes samedi et dimanche, mais uniquement si l’état physique des montures et des cavalières le permet. /nmy