Un nouveau trophée tend les bras aux syndicats chevalins de la région

Les syndicats chevalins du Jura et du Jura bernois vont pouvoir se mesurer les uns aux autres. La Semaine du cheval, qui précède le Marché-Concours, bat son plein à Saignelégier. Et cette année, les organisateurs proposent une nouveauté : la coupe inter-syndicats. La compétition se tient ce mercredi dès 17h aux abords de la Halle-Cantine et regroupe huit des onze organisations de la région, à savoir les syndicats chevalins des Franches-Montagnes, du Haut-Plateau, du Clos-du-Doubs, de Glovelier, de la Vallée de Delémont, d’Ajoie, de la Vallée de Tavannes et de Bellelay. Chacun sera représenté par trois éleveurs ou éleveuses et 24 chevaux seront évalués dans trois catégories différentes (jument avec sa pouliche, jument avec son poulain et jument avec sa pouliche ou son poulain mais présenté par un jeune éleveur). Deux juges évalueront les critères de race des chevaux alors que le ministre jurassien de l’économie et de la santé Stéphane Theurillat inspectera des critères plus généraux comme la présentation. Les résultats seront proclamés aux alentours de 20h30.