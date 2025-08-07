La musique à l’honneur au cœur de la nature

La magie de la forêt et de la musique se sont rencontrées aux Franches-Montagnes. Le Parc du Doubs a organisé un concert atypique jeudi après-midi dans le cadre du festival Piano à St-Ursanne. « Le Silence de la Forêt » s’est joué dans un pâturage non loin du camping de Saignelégier. La Jurassienne Christiane Baume-Sanglard au piano et la Française Olivia Gay au violoncelle ont interprété un récital de musique classique composé d’œuvres de grands compositeurs. Les 200 spectateurs présents dans le pâturage taignon ont notamment pu découvrir des œuvres d’Anton Dvorak, de Robert Schumann ou encore de Franz Schubert. Ils étaient attirés par la curiosité d’un tel projet. « Voir un piano à queue au milieu des sapins dans un pâturage, c’est une première pour moi », expliquait l’un d’entre eux. La réaction du public était unanime après le concert : « C’était magnifique dans ce cadre extraordinaire de la forêt. C’était parfait », indiquait un autre auditeur. Pour la pianiste Christiane Baume-Sanglard, ce moment avait également une teneur particulière : « C’est une expérience inédite. Le paysage et l’acoustique se transformaient à chaque minute. C’était assez magique ».