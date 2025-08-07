La « vive inquiétude » de Stéphane Theurillat sur les droits de douane américains

La surtaxe de 39% infligée aux produits suisses exportés aux États-Unis est devenue une réalité depuis ce jeudi matin, à 6h. La décision porte un coup sévère à l’économie helvétique en général et jurassienne en particulier. L’industrie jurassienne est largement tournée vers l’exportation, notamment pour les secteurs de l’horlogerie et des machines. Le ministre jurassien de l’Économie, Stéphane Theurillat, ne cache pas sa « vive inquiétude » sur le maintien de la surtaxe douanière américaine et évoque « des impacts importants pour l’économie jurassienne en termes de marchés qui vont diminuer et qui auront un impact fort sur l’emploi ». Il salue toutefois la volonté du Conseil fédéral de poursuivre les négociations avec les États-Unis et de mener des discussions sur de possibles allégements en faveur des entreprises helvétiques. Stéphane Theurillat relève, ainsi, la volonté affichée du Gouvernement fédéral de prolonger le chômage partiel, la RHT, de 18 à 24 mois tout en étant conscient qu’une telle disposition ne suffira pas pour absorber le choc de la décision du président américain, Donald Trump. Le ministre jurassien entend, par ailleurs, porter le sujet sur d’éventuelles mesures cantonales pour aider les entreprises lors de la séance du Gouvernement prévue mardi prochain. /fco