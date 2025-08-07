Olivier Haegeli : « Il faudra trouver des solutions rapides » aux surtaxes américaines

Le Conseil fédéral a tenté d’infléchir la position du gouvernement américain avec un voyage express à Washington, mais il est rentré bredouille ce jeudi matin. Le Conseil fédéral doit tenir une réunion extraordinaire en début d’après-midi. Olivier Haegeli attend « de la transparence » du gouvernement helvétique et une analyse précise de la situation. « Et si espoir il n’y a plus, il faudra trouver des solutions rapides », espère le président de la CCIJ. Ce dernier estime qu'une amélioration des conditions cadre, comme la prolongation du chômage partiel ou le plafonnement des coûts salariaux, ne sera pas suffisante. « Tous ces éléments ne permettront clairement pas de compenser ces droits de douane. »





L'espoir d'un accord

Quant à la possibilité que Donald Trump et son administration revienne sur ses positions, « on sait qu’en face on a à faire à des interlocuteurs plutôt imprévisibles, donc c’est très compliqué d’imaginer ce qu’il peut se passer pour l’avenir », estime Olivier Haegeli. Si le président de la CCIJ garde l’espoir d’un accord, il assure que le « court et moyen terme risque d’être très compliqué » pour les entreprises jurassiennes.

Le Conseil fédéral doit tenir une réunion extraordinaire ce jeudi en début d’après-midi. Il devrait communiquer dans la foulée. /fco-gtr