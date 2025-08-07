Olivier Haegeli : « Il faudra trouver des solutions rapides » aux surtaxes américaines

Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura, Olivier Haegeli partage ses craintes pour les PME jurassiennes et suisses après l’entrée en vigueur de droits de douane de 39% sur les exportations suisses aux États-Unis.
Les exportations suisses aux États-Unis sont désormais frappées par des taxes à 39%. Cette hausse massive des droits de douane est entrée en vigueur ce jeudi à 6h. La mesure représente « un énorme coup de frein aux exportations de biens industriels suisses », s’est inquiété le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura, Olivier Haegeli, dans le Journal de 12h15. Selon Olivier Haegeli, les marges industrielles des PME jurassiennes et suisses « ne sont pas du tout suffisantes pour être rognées », d’autant plus que ces sociétés sont déjà péjorées par un franc fort par rapport au dollar.
Entretien avec Olivier Haegeli, président de la Chambre d'industrie et de commerce du Jura (CCIJ) dans le Journal de 12h15 :
Le Conseil fédéral a tenté d’infléchir la position du gouvernement américain avec un voyage express à Washington, mais il est rentré bredouille ce jeudi matin. Le Conseil fédéral doit tenir une réunion extraordinaire en début d’après-midi. Olivier Haegeli attend « de la transparence » du gouvernement helvétique et une analyse précise de la situation. « Et si espoir il n’y a plus, il faudra trouver des solutions rapides », espère le président de la CCIJ. Ce dernier estime qu'une amélioration des conditions cadre, comme la prolongation du chômage partiel ou le plafonnement des coûts salariaux, ne sera pas suffisante. « Tous ces éléments ne permettront clairement pas de compenser ces droits de douane. »
L'espoir d'un accord
Quant à la possibilité que Donald Trump et son administration revienne sur ses positions, « on sait qu’en face on a à faire à des interlocuteurs plutôt imprévisibles, donc c’est très compliqué d’imaginer ce qu’il peut se passer pour l’avenir », estime Olivier Haegeli. Si le président de la CCIJ garde l’espoir d’un accord, il assure que le « court et moyen terme risque d’être très compliqué » pour les entreprises jurassiennes.
Le Conseil fédéral doit tenir une réunion extraordinaire ce jeudi en début d’après-midi. Il devrait communiquer dans la foulée. /fco-gtr