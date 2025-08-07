Trois jours de festival à Porrentruy au rythme du Rock’R Sauvage

Une quinzaine de groupes se produiront d'ici samedi soir à l’occasion d’une quatrième édition ...
Une quinzaine de groupes se produiront d'ici samedi soir à l’occasion d’une quatrième édition qui sera encore une fois gratuite.

La scène sera animée durant trois soirs au parc du Prés de l'Etang. La scène sera animée durant trois soirs au parc du Prés de l'Etang.

Porrentruy vibrera au son du Rock’R Sauvage jusqu’à samedi. Le festival gratuit a pris ses quartiers dans le parc du Pré de l’Etang pour sa quatrième édition. Les organisateurs disposent d’un budget de 180'000 francs. Ils espèrent attirer la grande foule, comme le relève Romane Farine Civitillo, membre du comité : « Avec le temps beau et chaud annoncé, on vise au minimum 5'000 festivaliers. » Deux cents bénévoles seront à pied d’œuvre pour assurer le bon déroulement de la manifestation.

Romane Farine Civitillo : « On espère maintenir la gratuité le plus longtemps possible. »

Ecouter le son

Côté musique, c’est le groupe suisse La Gustav qui ouvrira les feux la scène du Rock’R Sauvage ce jeudi à 18h30. « Les Jurassiens seront bien représentés avec Jetzt, Fall of Leviathan et La Colletive (DJ set). » Une quinzaine de groupes de différents styles musicaux se produiront sur trois jours. /rce

Romane Farine Civitillo : « On veut faire découvrir et pas seulement du rock. »

Ecouter le son


