Trois jours de festival à Porrentruy au rythme du Rock’R Sauvage

Porrentruy vibrera au son du Rock’R Sauvage jusqu’à samedi. Le festival gratuit a pris ses quartiers dans le parc du Pré de l’Etang pour sa quatrième édition. Les organisateurs disposent d’un budget de 180'000 francs. Ils espèrent attirer la grande foule, comme le relève Romane Farine Civitillo, membre du comité : « Avec le temps beau et chaud annoncé, on vise au minimum 5'000 festivaliers. » Deux cents bénévoles seront à pied d’œuvre pour assurer le bon déroulement de la manifestation.