Un cycliste blessé dans une collision à Porrentruy

Un accident s’est produit ce jeudi matin au giratoire du Voyeboeuf. Heurté par un automobiliste, un cycliste a été transporté à l’Hôpital du Jura.

Un cycliste a été blessé ce jeudi matin dans un accident de la circulation. (Photo d'illustration) Un cycliste a été blessé ce jeudi matin dans un accident de la circulation. (Photo d'illustration)

Un accident de la circulation a impliqué un cycliste et une voiture ce jeudi matin. L’incident s’est produit vers 7h au giratoire du Voyeboeuf, indique la Police cantonale jurassienne. Le cycliste, heurté par un automobiliste, a lourdement chuté sur la chaussée. Blessé dans l’accident, il a été pris en charge par une ambulance et a été transporté à l’Hôpital du Jura à Delémont.

La police s’est rendue sur place pour établir le constat. La circulation a été légèrement perturbée durant une heure. /comm-gtr


 

