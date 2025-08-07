Un été mitigé pour les campings de la région

Les campings de la région ne vivent pas la météo capricieuse de cet été de la même manière. Entre un mois de juin radieux et un mois de juillet pluvieux, il a fallu faire preuve d’adaptation et tous les établissements n’ont pas connu les mêmes fréquentations. Les tendances diffèrent dans les campings contactés par la rédaction de RFJ.

Prenons d’abord un point où tout le monde s’accorde : le mois de juin exceptionnel auquel nous avons eu droit. Le début de saison a donc offert de belles surprises aux différents établissements, mais c’est par la suite que cela s’est gâté. Au camping de Saignelégier, on parle d’un mois de juillet catastrophique où il n’y avait personne. On estime une perte de près de 1'500 nuitées. Il faudra donc un bon mois d’août pour tenter de rattraper tout cela. Constatation similaire au camping du Raimeux à Rebeuvelier où la fréquentation a baissé de 80% lors des deux dernières semaines, mais le monde est de retour à présent et les perspectives restent bonnes. Pour certains, c’est plutôt mitigé. Par exemple, si le mois de juillet n’est pas totalement raté au camping de Tariche, il est loin d’être aussi chargé que les autres années et la période de vacances scolaires est primordiale pour un établissement comme celui-là. Pour d’autres, la saison est déjà plutôt positive. Au camping du Moulin du Doubs à Ocourt, ce n’est pas plein, mais il y a passablement de va-et-vient, selon ses gérants et aux Cerneux à la Chaux-des-Breuleux, on parle même d’une super année sans aucune baisse de fréquentation constatée.

Peu importe ce qu’il s’est passé jusqu’à maintenant, tous les campings contactés espèrent naturellement que le mois d’août et le mois de septembre seront plus réjouissants en termes de météo. /lge