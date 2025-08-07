Vingt-quatre minutes de pure passion pour l’élevage du cheval franches-montagnes

Toute la passion de l’élevage du cheval franches-montagnes condensée dans un court-métrage. Le film « Le Marché-Concours – l’élevage dans le sang » a été présenté en avant-première mercredi soir à Saignelégier. Les organisateurs de la fête du cheval ont mandaté Fabian Jobin pour réaliser ce mini-documentaire de 24 minutes. Le Fribourgeois d’origine jurassienne s’était déjà intéressé ces dernières années aux différentes facettes du cheval franches-montagnes et au quadrille. Pour cette troisième réalisation, il a voulu aller au contact des éleveurs en suivant le quotidien de quatre membres de la famille Boillat de Muriaux. « On a pu interviewer trois générations. C’était assez impressionnant de voir à quel point cette famille était soudée, à quel point ils travaillent entre eux, ils se soutiennent et ils partagent une même passion », relève le vidéaste de 34 ans.
Fabian Jobin : « Montrer à quel point les familles sont importantes dans cet élevage. »
Les témoignages poignants laissent transpirer des émotions fortes et offrent le récit d’une vie rythmée par l’élevage. Soutenu par des musiques profondes ainsi que des images saisissantes et léchées, le court-métrage se penche aussi sur l’histoire du cheval franches-montagnes et le combat pour sa préservation. Face à un public de connaisseurs et de passionnés, Fabian Jobin ressent de la fierté mais aussi de la pression. « Le but est de retranscrire l’élevage dans toutes ces grandes familles des Franches-Montagnes et du Jura », souligne-t-il. Le réalisateur peut toutefois être rassuré car au terme de la diffusion du film, des applaudissements nourris ont retenti dans la Halle-Cantine. /nmy
Le court-métrage « Le Marché-Concours – l’élevage dans le sang » est à visionner dans son intégralité ci-dessous :