Vingt-quatre minutes de pure passion pour l’élevage du cheval franches-montagnes

Toute la passion de l’élevage du cheval franches-montagnes condensée dans un court-métrage. Le film « Le Marché-Concours – l’élevage dans le sang » a été présenté en avant-première mercredi soir à Saignelégier. Les organisateurs de la fête du cheval ont mandaté Fabian Jobin pour réaliser ce mini-documentaire de 24 minutes. Le Fribourgeois d’origine jurassienne s’était déjà intéressé ces dernières années aux différentes facettes du cheval franches-montagnes et au quadrille. Pour cette troisième réalisation, il a voulu aller au contact des éleveurs en suivant le quotidien de quatre membres de la famille Boillat de Muriaux. « On a pu interviewer trois générations. C’était assez impressionnant de voir à quel point cette famille était soudée, à quel point ils travaillent entre eux, ils se soutiennent et ils partagent une même passion », relève le vidéaste de 34 ans.