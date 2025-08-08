Le tunnel du Mont-Terri est fermé à la circulation. Le pneu d’un camion a éclaté dans la sortie fourchée de St-Ursanne vendredi en début d’après-midi. La police cantonale jurassienne indique ainsi qu’il est actuellement impossible de circuler, dans les deux sens, sur le tronçon de l’autoroute A16. /fwo
Le tunnel du Mont-Terri est fermé
Le pneu d’un camion a éclaté dans la sortie fourchée de St-Ursanne. La police cantonale jurassienne ...
RFJ
