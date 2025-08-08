Le tunnel du Mont-Terri est fermé

Le pneu d’un camion a éclaté dans la sortie fourchée de St-Ursanne. La police cantonale jurassienne ...
Le tunnel du Mont-Terri est fermé

Le pneu d’un camion a éclaté dans la sortie fourchée de St-Ursanne. La police cantonale jurassienne indique que le tronçon est actuellement fermé à la circulation.

Le tunnel du Mont-Terri est actuellement fermé à la circulation. (Photo d'illustration.) Le tunnel du Mont-Terri est actuellement fermé à la circulation. (Photo d'illustration.)

Le tunnel du Mont-Terri est fermé à la circulation. Le pneu d’un camion a éclaté dans la sortie fourchée de St-Ursanne vendredi en début d’après-midi. La police cantonale jurassienne indique ainsi qu’il est actuellement impossible de circuler, dans les deux sens, sur le tronçon de l’autoroute A16. /fwo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le 120e Marché-Concours est en piste

Le 120e Marché-Concours est en piste

Région    Actualisé le 08.08.2025 - 12:56

Un nouvel hôpital à 160 millions sans apport direct de l’État

Un nouvel hôpital à 160 millions sans apport direct de l’État

Région    Actualisé le 08.08.2025 - 10:47

Le tunnel du Mont-Terri a été fermé sur la voie Berne

Le tunnel du Mont-Terri a été fermé sur la voie Berne

Région    Actualisé le 08.08.2025 - 08:51

La musique à l’honneur au cœur de la nature

La musique à l’honneur au cœur de la nature

Région    Actualisé le 07.08.2025 - 21:47

Articles les plus lus

Un été mitigé pour les campings de la région

Un été mitigé pour les campings de la région

Région    Actualisé le 07.08.2025 - 17:30

La musique à l’honneur au cœur de la nature

La musique à l’honneur au cœur de la nature

Région    Actualisé le 07.08.2025 - 21:47

Le tunnel du Mont-Terri a été fermé sur la voie Berne

Le tunnel du Mont-Terri a été fermé sur la voie Berne

Région    Actualisé le 08.08.2025 - 08:51

La « vive inquiétude » de Stéphane Theurillat sur les droits de douane américains

La « vive inquiétude » de Stéphane Theurillat sur les droits de douane américains

Région    Actualisé le 08.08.2025 - 11:20