Le 120e Marché-Concours est en piste

Le grand jour est arrivé pour le Marché-Concours. La 120e édition de la fête du cheval franches-montagnes s’ouvre ce vendredi à Saignelégier. Le canton de Genève en est l’hôte d’honneur. Jusqu’à dimanche, des milliers de visiteurs sont attendus à la Halle-Cantine pour admirer les courses, le quadrille, la parade ou encore les expositions de chevaux de la seule race suisse. /nmy

