Le 120e Marché-Concours est en piste

Le grand jour est arrivé pour le Marché-Concours. La 120e édition de la fête du cheval franches-montagnes s’ouvre ce vendredi à Saignelégier. Le canton de Genève en est l’hôte d’honneur. Jusqu’à dimanche, des milliers de visiteurs sont attendus à la Halle-Cantine pour admirer les courses, le quadrille, la parade ou encore les expositions de chevaux de la seule race suisse. /nmy
Le président du Marché-Concours, Vincent Wermeille, sera en direct de Saignelégier dans le Journal de 12h15 pour évoquer le début de cette 120e édition.