Le tunnel du Mont-Terri a été fermé sur la voie Berne

Un problème d’ordre technique a perturbé la circulation sur l’autoroute A16 ce vendredi matin vers 7h30. Un câble a été arraché dans le tunnel du Mont-Terri, sur la voie Berne (ndlr : entre Courgenay et St-Ursanne). Cela pourrait être dû à un camion trop haut, selon la Police cantonale jurassienne qui n’en a pas la certitude pour le moment. L'intervention a duré environ une heure et la circulation est désormais rétablie. /mle