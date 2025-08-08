Le tunnel du Mont-Terri a été fermé sur la voie Berne

Un câble a été arraché dans l’ouvrage sur l’A16. Des travaux doivent être entrepris et la durée ...
Un câble a été arraché dans l’ouvrage sur l’A16. Le tronçon a été fermé à la circulation pendant environ une heure vendredi matin. La circulation est rétablie. 

La circulation entre Courgenay et St-Ursanne sur l'autoroute A16 est rétablie. (Image d'illustration) La circulation entre Courgenay et St-Ursanne sur l'autoroute A16 est rétablie. (Image d'illustration)

Un problème d’ordre technique a perturbé la circulation sur l’autoroute A16 ce vendredi matin vers 7h30. Un câble a été arraché dans le tunnel du Mont-Terri, sur la voie Berne (ndlr : entre Courgenay et St-Ursanne). Cela pourrait être dû à un camion trop haut, selon la Police cantonale jurassienne qui n’en a pas la certitude pour le moment. L'intervention a duré environ une heure et la circulation est désormais rétablie. /mle


