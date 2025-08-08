Un problème d’ordre technique a perturbé la circulation sur l’autoroute A16 ce vendredi matin vers 7h30. Un câble a été arraché dans le tunnel du Mont-Terri, sur la voie Berne (ndlr : entre Courgenay et St-Ursanne). Cela pourrait être dû à un camion trop haut, selon la Police cantonale jurassienne qui n’en a pas la certitude pour le moment. L'intervention a duré environ une heure et la circulation est désormais rétablie. /mle
Le tunnel du Mont-Terri a été fermé sur la voie Berne
Un câble a été arraché dans l’ouvrage sur l’A16. Des travaux doivent être entrepris et la durée ...
RFJ
Actualités suivantes
La « vive inquiétude » de Stéphane Theurillat sur les droits de douane américains
Région • Actualisé le 07.08.2025 - 18:29
Les transports publics à privilégier pour le Marché-Concours
Région • Actualisé le 07.08.2025 - 16:00
Articles les plus lus
Olivier Haegeli : « Il faudra trouver des solutions rapides » aux surtaxes américaines
Région • Actualisé le 07.08.2025 - 14:04
Les transports publics à privilégier pour le Marché-Concours
Région • Actualisé le 07.08.2025 - 16:00
La « vive inquiétude » de Stéphane Theurillat sur les droits de douane américains
Région • Actualisé le 07.08.2025 - 18:29
Olivier Haegeli : « Il faudra trouver des solutions rapides » aux surtaxes américaines
Région • Actualisé le 07.08.2025 - 14:04
Les transports publics à privilégier pour le Marché-Concours
Région • Actualisé le 07.08.2025 - 16:00
Trois jours de festival à Porrentruy au rythme du Rock’R Sauvage
Région • Actualisé le 07.08.2025 - 13:49
Olivier Haegeli : « Il faudra trouver des solutions rapides » aux surtaxes américaines
Région • Actualisé le 07.08.2025 - 14:04