Grâce aux gardes-écuries, le crottin n’a pas le temps de sécher au Marché-Concours

Quatre personnes sont chargées de nettoyer les espaces utilisés par les chevaux franches-montagnes durant le week-end à Saignelégier. Reportage.

Tom Cano participe au Marché-Concours pour la première fois en tant que garde-écurie. Tom Cano participe au Marché-Concours pour la première fois en tant que garde-écurie.

Ils vous évitent de marcher dans le crottin au Marché-Concours. Les gardes-écuries sont à pied d’œuvre durant le week-end à Saignelégier. Munies d’un balai, d’une pelle et d’une brouette, quatre personnes venues de France et du Jura bernois occupent ce poste pendant les expositions qui réunissent des centaines de chevaux franches-montagnes. Tom Cano a 28 ans, il habite à Champoz et découvre cette tâche. Ses missions sont notamment de nettoyer les espaces empruntés par les équidés mais aussi de veiller sur les animaux durant la nuit. « Travailler aux côtés du cheval c’est vraiment apaisant », témoigne l’étudiant en master en conservation de la biodiversité à l’Université de Neuchâtel qui a multiplié les va-et-vient dans la Halle-Cantine ce samedi matin. /nmy

Reportage : Aux expositions du Marché-Concours, les gardes-écuries s’attaquent au crottin.

Ecouter le son


 

