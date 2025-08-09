Grâce aux gardes-écuries, le crottin n’a pas le temps de sécher au Marché-Concours

Ils vous évitent de marcher dans le crottin au Marché-Concours. Les gardes-écuries sont à pied d’œuvre durant le week-end à Saignelégier. Munies d’un balai, d’une pelle et d’une brouette, quatre personnes venues de France et du Jura bernois occupent ce poste pendant les expositions qui réunissent des centaines de chevaux franches-montagnes. Tom Cano a 28 ans, il habite à Champoz et découvre cette tâche. Ses missions sont notamment de nettoyer les espaces empruntés par les équidés mais aussi de veiller sur les animaux durant la nuit. « Travailler aux côtés du cheval c’est vraiment apaisant », témoigne l’étudiant en master en conservation de la biodiversité à l’Université de Neuchâtel qui a multiplié les va-et-vient dans la Halle-Cantine ce samedi matin. /nmy