Policiers genevois et chevaux franches-montagnes tissent des liens étroits

Le caractère et la polyvalence du cheval franches-montagnes s’apprécient jusque dans la police cantonale de Genève. Les forces de l’ordre genevoises disposent d’un groupe équestre depuis plus d’une année et elles viennent le présenter ce week-end à Saignelégier lors du Marché-Concours. La brigade est composée de quatre hongres âgés entre 4 et 7 ans (Carino, Bijou des Tilleuls, Nirval et Donavalon) ainsi que de cinq cavaliers. Les équidés ont été choisis et achetés pour leur tempérament. « On a besoin d’un cheval au caractère froid, d’un cheval posé et d’un cheval courageux », relève le sergent-major et coordinateur du groupe équestre de la police genevoise. Pour Stephen Hide, le cheval franches-montagnes « est bien plus qu’un outil de travail, c’est un collègue. »
Stephen Hide : « On a besoin d’un cheval courageux. »
Le groupe intervient « sur des terrains où il y a beaucoup de monde », note le sergent-major. Il a notamment été mobilisé lors de l’Euro féminin de football le mois dernier « pour l’accueil de la foule ou lorsque le stade se vide. » La brigade est aussi composée d’une enquêtrice qui s’occupe d’affaires de maltraitance animale.
Stephen Hide : « On arrive avec les chevaux et on est visibles. »
Le groupe équestre de la police genevoise sera en représentation sur l’esplanade du Marché-Concours samedi et dimanche et participera également au grand cortège folklorique. /nmy