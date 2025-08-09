Policiers genevois et chevaux franches-montagnes tissent des liens étroits

Le caractère et la polyvalence du cheval franches-montagnes s’apprécient jusque dans la police cantonale de Genève. Les forces de l’ordre genevoises disposent d’un groupe équestre depuis plus d’une année et elles viennent le présenter ce week-end à Saignelégier lors du Marché-Concours. La brigade est composée de quatre hongres âgés entre 4 et 7 ans (Carino, Bijou des Tilleuls, Nirval et Donavalon) ainsi que de cinq cavaliers. Les équidés ont été choisis et achetés pour leur tempérament. « On a besoin d’un cheval au caractère froid, d’un cheval posé et d’un cheval courageux », relève le sergent-major et coordinateur du groupe équestre de la police genevoise. Pour Stephen Hide, le cheval franches-montagnes « est bien plus qu’un outil de travail, c’est un collègue. »