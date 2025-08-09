Un compte Instagram pour les fêtes jurassiennes

« Fêtes Jurassiennes », c’est le nom de la vitrine offerte par Antonio Gallucci sur Instagram aux organisateurs d’évènements dans notre région. Il a créé ce compte en mai 2022 à la suite de la levée des restrictions liées à la crise sanitaire. Son objectif est de poster chaque semaine des publications pour mettre en avant gratuitement les différentes festivités qui ont lieu dans la région, allant de simples soirées à thème dans des bars, à des fêtes de village ou encore à des évènements plus grands. « Avec des potes, on se demandait à chaque fois quand se déroulaient les fêtes. On allait se balader un peu par hasard les week-ends pour les trouver. Je me suis rendu compte qu’il n’y avait aucun moyen de trouver toutes les dates quelque part. L’idée de cette page, c’est de créer un guide pour tous les évènements festifs du canton du Jura », raconte le résident de Cornol.