Un compte Instagram pour les fêtes jurassiennes

« Fêtes Jurassiennes », c’est le nom de la vitrine offerte par Antonio Gallucci sur Instagram aux organisateurs d’évènements dans notre région. Il a créé ce compte en mai 2022 à la suite de la levée des restrictions liées à la crise sanitaire. Son objectif est de poster chaque semaine des publications pour mettre en avant gratuitement les différentes festivités qui ont lieu dans la région, allant de simples soirées à thème dans des bars, à des fêtes de village ou encore à des évènements plus grands. « Avec des potes, on se demandait à chaque fois quand se déroulaient les fêtes. On allait se balader un peu par hasard les week-ends pour les trouver. Je me suis rendu compte qu’il n’y avait aucun moyen de trouver toutes les dates quelque part. L’idée de cette page, c’est de créer un guide pour tous les évènements festifs du canton du Jura », raconte le résident de Cornol.
Antonio Gallucci : « C’est pour que la population puisse savoir ce qu’il y a comme soirée. »
Avec le nombre croissant d’évènements dans notre région, ce n’est pas une mince affaire de savoir tout ce qu’il se passe. Toutefois, les informations arrivent assez rapidement à Antonio Gallucci. « Les établissements ou les organisateurs m’envoient des affiches sur Instagram. Ensuite, ma collègue les met en page et les publie en story. Ce sont des stories rapides. Cela cible les gens intéressés », explique-t-il. Pas de panique pour ceux qui ne connaissaient pas encore cette astuce, puisque le Jurassien affirme qu’il s’abonne régulièrement aux nouveaux évènements sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. L’une des spécialités mises en place par le jeune homme est le calendrier des fêtes de village jurassiennes. Pour ce faire, il s’approche chaque année des différents groupes de jeunesse et des communes pour connaître les dates exactes. Le travail est donc conséquent. C’est pourquoi il s’est associé à une amie pour l’aider dans sa tâche.
« Nous allons nous abonner à ceux qui ne nous connaissent pas encore. »
Cette démarche semble avoir séduit une partie de la population puisque près de 5'800 personnes se sont abonnées à son compte. « Quand j’ai débuté avec cette page, je voulais la mettre en privé le premier mois et je me suis trompé. Le premier jour, il y a déjà eu 300 abonnés en un soir, donc j’ai choisi de la laisser en public », sourit Antonio Gallucci. Pour lui, c’est une belle façon de mettre en vitrine les festivités de notre région. /lge