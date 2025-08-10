Un 120e Marché-Concours « magnifique » avant une prochaine édition historique

Cette année, aucun conseiller fédéral n’était de la partie à Saignelégier lors du banquet officiel du dimanche midi. C’est donc le vice-président du Conseil national, Pierre-André Page, qui a joué le rôle de représentant de la Confédération. Si sa présence a été saluée par les organisateurs du Marché-Concours et par le président du Gouvernement jurassien, Martial Courtet a toutefois déploré l’absence d’un conseiller fédéral. Il a rappelé l’aspect national de la fête du cheval et l’importance d’une présence d’un membre du Gouvernement fédéral, demandant au Fribourgeois de transmettre ce message aux sept sages. Une requête acceptée par Pierre-André Page lors de son discours.

Le vice-président du Conseil national a tout de même pu profiter de son passage à Saignelégier. « C’est une chance et j’ai beaucoup de plaisir à participer à cette manifestation », souligne le Fribourgeois qui a voulu adresser aux éleveurs chevalins la garantie du soutien de la Confédération pour que « l’élevage franc-montagnard reste un service de l’agriculture et une production agricole. »