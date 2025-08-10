Un 4e Rock’R Sauvage radieux

« On est vraiment très content ». Quelques heures après la fin de la 4e édition du Rock’R Sauvage, les responsables de la manifestation bruntrutaine étaient ravis du déroulement de l’événement. Romane Farine Civitillo cite notamment la météo belle et chaude, « ce qui a attiré le monde qu’on attendait ». La responsable des finances se réjouit aussi de la tenue « sans accroc » des 15 concerts « magnifiques » et de la belle équipe de bénévoles qui a permis de mettre sur pied le festival qui se déroule dans le parc du Pré de l’étang à Porrentruy. Étant donné que la manifestation est gratuite, Romane Farine Civitillo ne peut pas chiffrer exactement le nombre de festivaliers, mais imagine une fréquentation conforme aux attentes et aux précédentes éditions, soit environ 5'000. « C’est vraiment sur tous les niveaux que ça s’est super bien passé. »