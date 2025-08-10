Un 4e camping sur fracking commence à Glovelier

Quelques personnes ont pris possession du champ à proximité du site de géothermie profonde ...
Un 4e camping sur fracking commence à Glovelier

Quelques personnes ont pris possession du champ à proximité du site de géothermie profonde pour montrer leur opposition.

Une vingtaine de personnes étaient présentes ce dimanche après-midi à Glovelier. Une vingtaine de personnes étaient présentes ce dimanche après-midi à Glovelier.

Une 4e édition du camping sur fracking se tient depuis samedi à Glovelier. Quelques tentes étaient dressées et une vingtaine de personnes étaient présentes ce dimanche après-midi dans le champ qui jouxte le site de géothermie profonde. L’occupation du terrain doit se terminer dimanche prochain pour marquer l’opposition d’une partie de la population à ce projet. Des conférences, concerts et animations sont au programme ces prochains jours. /ncp


 

