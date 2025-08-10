Une 4e édition du camping sur fracking se tient depuis samedi à Glovelier. Quelques tentes étaient dressées et une vingtaine de personnes étaient présentes ce dimanche après-midi dans le champ qui jouxte le site de géothermie profonde. L’occupation du terrain doit se terminer dimanche prochain pour marquer l’opposition d’une partie de la population à ce projet. Des conférences, concerts et animations sont au programme ces prochains jours. /ncp
Un 4e camping sur fracking commence à Glovelier
Quelques personnes ont pris possession du champ à proximité du site de géothermie profonde ...
RFJ
Actualités suivantes
AgriJura présente un char spécial pour ses 50 ans au Marché-Concours
Région • Actualisé le 10.08.2025 - 15:19
Articles les plus lus
Grâce aux gardes-écuries, le crottin n’a pas le temps de sécher au Marché-Concours
Région • Actualisé le 09.08.2025 - 16:30
AgriJura présente un char spécial pour ses 50 ans au Marché-Concours
Région • Actualisé le 10.08.2025 - 15:19
Grâce aux gardes-écuries, le crottin n’a pas le temps de sécher au Marché-Concours
Région • Actualisé le 09.08.2025 - 16:30
Policiers genevois et chevaux franches-montagnes tissent des liens étroits
Région • Actualisé le 09.08.2025 - 11:30
Grâce aux gardes-écuries, le crottin n’a pas le temps de sécher au Marché-Concours
Région • Actualisé le 09.08.2025 - 16:30