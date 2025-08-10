Une fourgonnette qui surveille les camions

Une petite fourgonnette blanche et bleue a fait son apparition sur les routes depuis quelque temps. Le véhicule, floqué du nom VüCH, semble équipé de systèmes de mesures. Et c’est le cas mais ils sont destinés uniquement aux camions. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières a confié à un mandataire externe la tâche de détecter des fraudes lors de l’application de la nouvelle RPLP.

La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations a été mise en vigueur en 2001. Au début d’année, le Conseil fédéral a souhaité moderniser la perception de cette taxe. L’actuel système de contrôle, Emotach, arrive en fin de vie et est remplacé progressivement par une solution numérique, qui est compatible avec celle de l’Union européenne et qui permet de transmettre automatiquement les kilomètres, mais le risque de manipulation augmente.





28 fourgonnettes sur les routes

28 fourgonnettes sont ainsi déployées sur l’ensemble du réseau routier. A cela s’ajoutent des installations de détections fixes, sous forme de portiques sur les principales routes du pays, au nombre de 83. Toutes ces mesures permettent à la Confédération de repérer les fraudes sur la perception de la redevance RPLP. La taxe s’applique aux camions de plus de 3,5 tonnes, en fonction du poids total du véhicule, de sa catégorie d’émission et des kilomètres parcourus en Suisse. Les données recueillies par les installations fixes et mobiles sont ainsi comparées avec ce nouveau système embarqué dans le camion et avec les informations communiquées par les fournisseurs à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières pour la taxation.





Des contrôles ponctuels

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ajoute que les dispositifs de contrôles mobiles sont continuellement redéployés suite à une analyse des risques et des situations. La porte-parole Donatella Del Vecchio ne donne aucune précision sur les lieux et le rythme de présence des fourgonnettes blanches et bleues pour des raisons de sécurités des contrôles. /ncp