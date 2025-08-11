Diego Rohner veut valoriser l’immobilier

Racheter des immeubles des années 1980, leur offrir une seconde jeunesse et rendre ainsi le Jura plus attractif. Telle est l’une des ambitions de Diego Rohner. L’entrepreneur delémontain a récemment mis la main sur un lot de 95 appartements qui appartenaient à une institution jurassienne, comme le rapportait le magazine « Bilan ». Cela représente 8 immeubles situés dans la vallée de Delémont et aux Franches-Montagnes. À travers ses différentes sociétés, ce jeune patron (36 ans) d’entreprise vise à moderniser le patrimoine bâti régional.

« Je cherche à rendre le Jura plus attractif », explique Diego Rohner. L’homme multiplie d’ailleurs les idées, les sociétés, les investissements. C’est aussi lui qui injecte des millions de francs pour créer le nouveau centre de loisirs Raiffeisen Parc à Delémont et il est actif dans la transformation d’un bâtiment de Porrentruy qui deviendra hôtel d’ici la fin de l’année. La rénovation d’immeubles est ainsi une stratégie certes financière, mais aussi éthique : « La Suisse s’est engagée à la neutralité carbone pour 2050 et je pense qu’on peut tous être acteurs pour arriver à ce but, soutient Diego Rohner. Je préfère faire partie de la solution pour améliorer ces passoires énergétiques que sont ces immeubles ».