La gauche du Jura bernois choisit Hervé Gullotti

La gauche du Jura bernois a désigné son unique candidat en vue des élections cantonales du 29 mars 2026. Elle mise sur Hervé Gullotti pour récupérer le siège réservé à la région au Conseil-exécutif. Le maire socialiste de Tramelan, ancien président du Grand Conseil, a bénéficié du retrait du coprésident des Verts bernois, Cyprien Louis, qui était aussi en lice pour cette nomination. Le Neuvevillois a d’emblée expliqué que sa décision n’avait pas prise sous pression ni par manque d’intérêt, mais dans le but de « s’unir derrière une candidature forte ».

C’est ce lundi que les représentants des deux partis de gauche ont présenté d’une seule voix leur champion. « Nous partons pour gagner », a notamment annoncé de manière très claire Hervé Roquet, président des Verts du Grand Chasseral. Sa collègue socialiste, Maurane Riesen parle, elle, d’une alliance « logique et vitale » entre les deux formations désormais. Un point relevé également par le candidat désigné, Hervé Gullotti, qui évoque des « valeurs communes » entre le PS et les Verts.

Redonner une majorité à la gauche

Le maire de Tramelan est le troisième candidat du Jura bernois à être adoubé par sa (ou ses, dans son cas) formation. L’évangélique de Reconvilier Tom Gerber avait déjà été désigné en mars. Puis l’actuel représentant du Jura bernois au gouvernement, Pierre Alain Schnegg, avait fait part de sa volonté de repartir pour un nouveau mandat.

Si Hervé Gullotti affirme que sa candidature n’est pas « contre » l’UDC de Champoz, il explique en quoi il est le mieux placé pour déloger un homme en poste depuis bientôt dix ans.