Le choix du F-35, « une idée à démonter » pour Pierre-Alain Fridez

Le conseiller national jurassien annonce la publication d’un nouveau livre sur ce qu’il appelle ...
Le conseiller national jurassien annonce la publication d’un nouveau livre sur ce qu’il appelle un « scandale d’État » : l’achat de l’avion de combat américain F-35.

Le prochain livre du conseiller national jurassien Pierre-Alain Fridez sera consacré au « scandale d'État » du choix du F-35. (Photo : Senior Airman Julianne Showalter (USAF), Public domain, via Wikimedia Commons.) Le prochain livre du conseiller national jurassien Pierre-Alain Fridez sera consacré au « scandale d'État » du choix du F-35. (Photo : Senior Airman Julianne Showalter (USAF), Public domain, via Wikimedia Commons.)

Ce pourrait être un best-seller de la rentrée politique en Suisse. Le conseiller national Pierre-Alain Fridez (PS), publiera en septembre un nouveau livre dans lequel l’élu jurassien promet des révélations sur ce qu’il appelle le scandale d’État de l’achat de l’avion de combat américain F-35. « La procédure liée au F-35 pose beaucoup de questions. On a juste mis en exergue la pointe de l’iceberg, mais il y a tout le reste : cet avion est un mauvais choix et la manipulation qu’il y a eu pour obtenir ce résultat », assure Pierre-Alain Fridez dans un entretien avec notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin.

Pierre-Alain Fridez : « Le Parlement croit toujours que c’est le meilleur avion. C’est une idée à démonter. »

De retour à Berne ce lundi au sein de la commission de politique de sécurité du Conseil national, le socialiste jurassien n’a pourtant pas demandé de résilier le contrat d’achat des 36 avions de combat. L’élu attend de convaincre dans les partis de droite : « Ce travail va se faire notamment à travers le livre. J’ai prévu une traduction en allemand », affirme le conseiller national.

« Je ne suis pas du tout sûr qu’on aura cet avion. »

Le nouveau livre de Pierre-Alain Fridez, intitulé « F-35 ou l’histoire d’une manipulation, révélations sur un scandale d’État » paraîtra au début du mois de septembre. /sju-gtr


