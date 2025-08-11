Le choix du F-35, « une idée à démonter » pour Pierre-Alain Fridez

Ce pourrait être un best-seller de la rentrée politique en Suisse. Le conseiller national Pierre-Alain Fridez (PS), publiera en septembre un nouveau livre dans lequel l’élu jurassien promet des révélations sur ce qu’il appelle le scandale d’État de l’achat de l’avion de combat américain F-35. « La procédure liée au F-35 pose beaucoup de questions. On a juste mis en exergue la pointe de l’iceberg, mais il y a tout le reste : cet avion est un mauvais choix et la manipulation qu’il y a eu pour obtenir ce résultat », assure Pierre-Alain Fridez dans un entretien avec notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin.