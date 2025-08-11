Les écoles jurassiennes plutôt épargnées par le racisme

En réponse à une question écrite du député Rémy Meury, le Gouvernement indique qu’il n’a pas ...
Les écoles jurassiennes plutôt épargnées par le racisme

En réponse à une question écrite du député Rémy Meury, le Gouvernement indique qu’il n’a pas connaissance d’actes racistes envers les personnes de couleur. Il mise notamment sur la prévention.

Le Gouvernement jurassien ne fait état d'aucun acte raciste dans les écoles du canton. (Photo libre de droits) Le Gouvernement jurassien ne fait état d'aucun acte raciste dans les écoles du canton. (Photo libre de droits)

Le Gouvernement n’a pas connaissance d’actes racistes envers les personnes de couleur dans les écoles jurassiennes. Il l’a récemment indiqué en réponse à une question écrite du député Rémy Meury (CS-POP). L’élu de Delémont avait interrogé l’exécutif à la suite d’un rapport faisant état d’une hausse des incidents de ce type dans le milieu scolaire en Suisse. Le Gouvernement rappelle que la lutte contre ce phénomène passe par la prévention.

L’État met chaque année en place une Semaine de lutte contre le racisme. Un panorama d’actions répondant aux objectifs du Plan d’études romand est proposé dans ce cadre aux écoles, selon le Gouvernement. 

Si une situation de racisme se présente dans le cadre scolaire, l’exécutif indique que les directions sont aptes à prendre les mesures éducatives prévues dans les bases légales. Par ailleurs, plusieurs personnes ressources sont à même d’intervenir, en particulier les professionnels de la médiation scolaire ou du travail social.

Le Gouvernement ajoute que plusieurs séquences des moyens d’enseignement romands abordent explicitement le racisme ou la discrimination. Les futurs enseignants abordent également cette question dans le cadre de leur formation initiale. Des cours sont également mis en place lors des formations continues. /alr


 

