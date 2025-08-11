Plusieurs démissions dans des exécutifs du canton

Châtillon, Lajoux et Montfaucon doivent se trouver un nouveau conseiller communal. Les élections ...
Châtillon, Lajoux et Montfaucon doivent se trouver un nouveau conseiller communal. Les élections sont prévues le 19 octobre.

Les citoyens de Lajoux, Montfaucon et Châtillon sont appelés à élire un nouveau conseiller communal.

Plusieurs communes jurassiennes doivent se trouver un nouveau conseiller communal. Châtillon enregistre la démission de Sébastien Domont au 30 septembre. Dominique Mauron a, lui, quitté l’exécutif de Lajoux le 31 juillet. Du côté de Montfaucon, Jorge Da Silva a présenté sa démission du Conseil communal au 30 juin. Des élections complémentaires sont fixées le 19 octobre, selon le dernier Journal officiel. Le délai de candidature court jusqu’au lundi 25 août à midi. /emu


Actualisé le

 

