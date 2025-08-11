Un appel à projets pour promouvoir les femmes dans la francophonie

Le Canton du Jura invite les acteurs locaux à proposer des projets pour célébrer les femmes ...
Un appel à projets pour promouvoir les femmes dans la francophonie

Le Canton du Jura invite les acteurs locaux à proposer des projets pour célébrer les femmes à l’occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie 2026. Un soutien financier jusqu’à 3'000 francs est prévu.

Le Canton du Jura lance un appel à projets pour mettre en vitrine les femmes dans la francophonie. (Photo libre de droits) Le Canton du Jura lance un appel à projets pour mettre en vitrine les femmes dans la francophonie. (Photo libre de droits)

La Semaine de la langue française et de la francophonie met les femmes à l’honneur. Pour l’occasion, l’Office de la culture, la déléguée à l’égalité et le Conseil de la langue française s’associent pour soutenir des initiatives locales lors de l’édition 2026 qui se tiendra du 12 au 31 mars sur le thème « Femmes en francophonie », annonce le Canton du Jura dans un communiqué. Les institutions, communes et associations jurassiennes sont invitées à proposer un évènement ou un projet en lien avec cette thématique. Les projets retenus pourront obtenir un soutien financier allant jusqu’à 3'000 francs.

Les dossiers doivent être soumis d’ici au 30 septembre par courriel à clf@jura.ch. Une description succincte du projet et un budget précisant le montant demandé sont requis. /comm-gtr


Actualisé le

 

