Un incendie maîtrisé à Saignelégier

Un incendie s’est déclaré sous le couvert d’une terrasse ce lundi matin. L’intervention rapide ...
Un incendie maîtrisé à Saignelégier

Un incendie s’est déclaré sous le couvert d’une terrasse ce lundi matin. L’intervention rapide des secours a permis d’éviter une propagation aux bâtiments voisins.

Un incendie s'est déclaré lundi matin à la rue de la Gruère à Saignelégier. Le feu a été rapidement maîtrisé. (Photo d'illustration.) Un incendie s'est déclaré lundi matin à la rue de la Gruère à Saignelégier. Le feu a été rapidement maîtrisé. (Photo d'illustration.)

Un incendie s’est déclaré ce lundi matin sous le couvert d’une terrasse à la rue de la Gruère à Saignelégier. Le Service d’incendie et de secours (SIS) des Franches-Montagnes, appuyé par le Centre de renfort de Tramelan, est parvenu à contenir le sinistre au couvert et a ainsi limité les dégâts à cette zone et à une partie d’un garage proche, indique un communiqué de la Police cantonale jurassienne. Par mesure de sécurité, plusieurs habitants ont été évacués en raison de la fumée. Une ambulance a procédé à des contrôles médicaux.

Une enquête a été lancée afin de déterminer les causes de l’incendie. Selon les premiers éléments, plusieurs personnes se trouvaient à proximité du lieu peu avant le départ du feu et pourraient avoir un lien avec l’évènement. La police jurassienne lance donc un appel à témoins : toute personne ayant des informations est priée de contacter la centrale au 032 420 65 65. /comm-gtr


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Un 120e Marché-Concours « magnifique » avant une prochaine édition historique

Un 120e Marché-Concours « magnifique » avant une prochaine édition historique

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 17:32

Un record de fréquentation pour le LakeLive festival

Un record de fréquentation pour le LakeLive festival

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 17:14

Un 4e camping sur fracking commence à Glovelier

Un 4e camping sur fracking commence à Glovelier

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 16:39

Une fourgonnette qui surveille les camions

Une fourgonnette qui surveille les camions

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 15:38

Articles les plus lus

AgriJura présente un char spécial pour ses 50 ans au Marché-Concours

AgriJura présente un char spécial pour ses 50 ans au Marché-Concours

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 15:19

Une fourgonnette qui surveille les camions

Une fourgonnette qui surveille les camions

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 15:38

Un 4e camping sur fracking commence à Glovelier

Un 4e camping sur fracking commence à Glovelier

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 16:39

Un record de fréquentation pour le LakeLive festival

Un record de fréquentation pour le LakeLive festival

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 17:14

Un 4e Rock’R Sauvage radieux

Un 4e Rock’R Sauvage radieux

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 14:51

AgriJura présente un char spécial pour ses 50 ans au Marché-Concours

AgriJura présente un char spécial pour ses 50 ans au Marché-Concours

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 15:19

Une fourgonnette qui surveille les camions

Une fourgonnette qui surveille les camions

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 15:38

Un 4e camping sur fracking commence à Glovelier

Un 4e camping sur fracking commence à Glovelier

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 16:39

Grâce aux gardes-écuries, le crottin n’a pas le temps de sécher au Marché-Concours

Grâce aux gardes-écuries, le crottin n’a pas le temps de sécher au Marché-Concours

Région    Actualisé le 09.08.2025 - 16:30

Une forge mobile fait halte au Marché-Concours

Une forge mobile fait halte au Marché-Concours

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 10:45

Un 4e Rock’R Sauvage radieux

Un 4e Rock’R Sauvage radieux

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 14:51

AgriJura présente un char spécial pour ses 50 ans au Marché-Concours

AgriJura présente un char spécial pour ses 50 ans au Marché-Concours

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 15:19