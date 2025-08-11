Un incendie maîtrisé à Saignelégier

Un incendie s’est déclaré ce lundi matin sous le couvert d’une terrasse à la rue de la Gruère à Saignelégier. Le Service d’incendie et de secours (SIS) des Franches-Montagnes, appuyé par le Centre de renfort de Tramelan, est parvenu à contenir le sinistre au couvert et a ainsi limité les dégâts à cette zone et à une partie d’un garage proche, indique un communiqué de la Police cantonale jurassienne. Par mesure de sécurité, plusieurs habitants ont été évacués en raison de la fumée. Une ambulance a procédé à des contrôles médicaux.

Une enquête a été lancée afin de déterminer les causes de l’incendie. Selon les premiers éléments, plusieurs personnes se trouvaient à proximité du lieu peu avant le départ du feu et pourraient avoir un lien avec l’évènement. La police jurassienne lance donc un appel à témoins : toute personne ayant des informations est priée de contacter la centrale au 032 420 65 65. /comm-gtr