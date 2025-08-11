Une semaine d'animations pour les enfants de Haute-Sorne

Pour la deuxième année consécutive, la Maison de Quartier lance sa semaine d’animation gratuite ...
Une semaine d'animations pour les enfants de Haute-Sorne

Pour la deuxième année consécutive, la Maison de Quartier lance sa semaine d’animation gratuite pour les jeunes de la commune.

La semaine d’animations organisée par La Maison de Quartier l’an dernier a été un franc succès. (Photo d’archives.) La semaine d’animations organisée par La Maison de Quartier l’an dernier a été un franc succès. (Photo d’archives.)

Peinture, jeux de balle, bricolage, photographie, danse ou encore chant : le projet Maison de Quartier propose dès lundi et jusqu’au 15 août, une semaine d’animations gratuites pour les enfants en âge de scolarité de Haute-Sorne. Mise en place par les travailleurs sociaux Alessia Urso Russo et Malik Schaub cette semaine gratuite et sans inscription vise à « regrouper les enfants et la population autour du partage et de l’amusement », précise les autorités communales dans un communiqué. 

Lundi matin, les enfants sont accueillis dans la cour de l’école primaire de Courfaivre, puis chaque jour entre 9h et 12h, l’équipe d’animation se rendra dans les villages de Haute-Sorne pour proposer ses activités. Les familles sont également les bienvenues durant toute la semaine et un service de transport gratuit est mis en place grâce aux bus scolaires. Les organisateurs de l’évènement invitent également les citoyens de la commune à partager un pique-nique canadien vendredi 15 août, sur la pelouse de l’école secondaire de Bassecourt. Le pain et la viande seront offerts. Pour plus d’information, contactez les animateurs responsables de l’évènement à l’adresse maison.quartier@haute-sorne.ch. /comm-mlm


