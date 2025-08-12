Accident entre deux voitures à Courtételle

Un accident de la route a impliqué deux voitures mardi matin à Courtételle et a fait plusieurs blessés légers. Vers 11h, deux véhicules sont entrés en collision à la rue Saint-Maurice, selon un communiqué transmis par la Police cantonale jurassienne. L’un d’eux, qui roulait de Delémont vers le centre du village, s’est déporté sur la voie opposée pour une raison que l’enquête devra déterminer. Il a alors heurté de plein fouet une voiture circulant normalement en sens inverse.

Trois ambulances sont intervenues pour soigner plusieurs occupants, tous très légèrement blessés. Deux patrouilles de police ont assuré le constat et régulé le trafic. Deux garagistes ont pris en charge les véhicules endommagés, tandis que des employés du Service d’intervention et de nettoyage ont dégagé la chaussée.

La circulation a été perturbée environ une heure avant de revenir à la normale. /comm-mlm