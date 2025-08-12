Accident entre deux voitures à Courtételle

Un accident s’est produit mardi vers 11h à Courtételle, impliquant deux voitures. Plusieurs ...
Accident entre deux voitures à Courtételle

Un accident s’est produit mardi vers 11h à Courtételle, impliquant deux voitures. Plusieurs personnes ont été très légèrement blessées et la circulation a été perturbée durant environ une heure.

Trois ambulances sont intervenues pour soigner plusieurs occupants, tous très légèrement blessés. (Photo d'illustration : archives.) Trois ambulances sont intervenues pour soigner plusieurs occupants, tous très légèrement blessés. (Photo d'illustration : archives.)

Un accident de la route a impliqué deux voitures mardi matin à Courtételle et a fait plusieurs blessés légers. Vers 11h, deux véhicules sont entrés en collision à la rue Saint-Maurice, selon un communiqué transmis par la Police cantonale jurassienne. L’un d’eux, qui roulait de Delémont vers le centre du village, s’est déporté sur la voie opposée pour une raison que l’enquête devra déterminer. Il a alors heurté de plein fouet une voiture circulant normalement en sens inverse.

Trois ambulances sont intervenues pour soigner plusieurs occupants, tous très légèrement blessés. Deux patrouilles de police ont assuré le constat et régulé le trafic. Deux garagistes ont pris en charge les véhicules endommagés, tandis que des employés du Service d’intervention et de nettoyage ont dégagé la chaussée.

La circulation a été perturbée environ une heure avant de revenir à la normale. /comm-mlm


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Pas moins de 15’000 visiteurs pour la 5ᵉ édition des Jardins du dessin

Pas moins de 15’000 visiteurs pour la 5ᵉ édition des Jardins du dessin

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 12:19

Des harpes et muselières pour piéger les frelons asiatiques dans la région

Des harpes et muselières pour piéger les frelons asiatiques dans la région

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 15:02

Un début d’incendie chez Sonceboz à Boncourt

Un début d’incendie chez Sonceboz à Boncourt

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 09:19

Le choix du F-35, « une idée à démonter » pour Pierre-Alain Fridez

Le choix du F-35, « une idée à démonter » pour Pierre-Alain Fridez

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 17:34

Articles les plus lus

Diego Rohner veut valoriser l’immobilier

Diego Rohner veut valoriser l’immobilier

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 16:15

Le choix du F-35, « une idée à démonter » pour Pierre-Alain Fridez

Le choix du F-35, « une idée à démonter » pour Pierre-Alain Fridez

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 17:34

Un début d’incendie chez Sonceboz à Boncourt

Un début d’incendie chez Sonceboz à Boncourt

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 09:19

Des harpes et muselières pour piéger les frelons asiatiques dans la région

Des harpes et muselières pour piéger les frelons asiatiques dans la région

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 15:02

Diego Rohner veut valoriser l’immobilier

Diego Rohner veut valoriser l’immobilier

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 16:15

Le choix du F-35, « une idée à démonter » pour Pierre-Alain Fridez

Le choix du F-35, « une idée à démonter » pour Pierre-Alain Fridez

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 17:34

Un début d’incendie chez Sonceboz à Boncourt

Un début d’incendie chez Sonceboz à Boncourt

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 09:19

Un guide pour accompagner les Prévôtois dans le Jura

Un guide pour accompagner les Prévôtois dans le Jura

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 12:20

La gauche du Jura bernois choisit Hervé Gullotti

La gauche du Jura bernois choisit Hervé Gullotti

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 12:12

Les écoles jurassiennes plutôt épargnées par le racisme

Les écoles jurassiennes plutôt épargnées par le racisme

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 14:00

Diego Rohner veut valoriser l’immobilier

Diego Rohner veut valoriser l’immobilier

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 16:15

Un guide pour accompagner les Prévôtois dans le Jura

Un guide pour accompagner les Prévôtois dans le Jura

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 12:20