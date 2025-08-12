Assainissement de la décharge de Bonfol : une affaire bientôt classée

Un assainissement complémentaire de l’ancienne décharge de Bonfol est nécessaire. Les travaux vont débuter ces prochains jours, selon un communiqué transmis mardi matin par le Canton. L’industrie chimique bâloise réalise depuis plusieurs années des surveillances sur le site et un rapport d’analyse des risques a conclu qu’un assainissement des zones sableuses était nécessaire. « On le savait depuis un certain nombre d’années qu’il faudrait le faire », affirme Mélanie Oriet, cheffe de l’Office de l’environnement. Les travaux seront effectués sur une zone située au nord-est du périmètre. Elle est constituée de lentilles de sables dans lesquelles une certaine quantité de produits chimiques s’est échappée. « Pour l’instant, cela ne provoque pas d’atteinte à l’environnement et cela ne menace ni les eaux souterraines ni les eaux de surfaces. Toutefois, avec l’évaluation des risques qui a été faite, on est parvenu à la conclusion qu’il pouvait y avoir un risque sur le long terme avec des substances chimiques qui pourraient se remobiliser et atteindre les eaux de surface », souligne Mélanie Oriet. C’est pourquoi il est important d’agir dès maintenant.