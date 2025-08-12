L’Aventure Jura parc a trouvé son public

Les parcours d’accrobranche, installés dans la forêt du Banné à Porrentruy, sont pris d’assaut ...
Les parcours d’accrobranche, installés dans la forêt du Banné à Porrentruy, sont pris d’assaut par les enfants inscrits au Passeport-vacances du district de Porrentruy, de Delémont et du Jura bernois.

Une cinquantaine d'enfants étaient présents ce mardi matin sur les parcours de l'Aventure Jura parc. Une cinquantaine d'enfants étaient présents ce mardi matin sur les parcours de l'Aventure Jura parc.

C’est l’activité phare du Passeport-vacances : les parcours d’accrobranche à Porrentruy. Depuis fin mai, la forêt du Banné abrite l’Aventure Jura parc, qui avait dû fermer à Rebeuvelier en 2021. Et ces derniers jours, ce sont les enfants inscrits au Passeport-vacances du district de Porrentruy, de Delémont et du Jura bernois qui s’en donnent à cœur joie. Ils sont une cinquantaine par matinée sur les différentes structures. Si pour certains, « rien » ne fait peur, pour d’autres, il y a une petite appréhension devant quelques obstacles. Et évidemment les tyroliennes rencontrent un beau succès.

Solène : « J’ai peur de rien ! »

Des débuts encourageants

L’Aventure Jura parc rencontre un beau succès depuis son ouverture fin mai, malgré une météo en juillet compliquée pour les activités extérieures. L’exploitant Frédéric Piérard indique que « les retours sont assez positifs. La fréquentation est aussi positive pour une première année ». /ncp


 

