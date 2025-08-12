L’Aventure Jura parc a trouvé son public

Les parcours d’accrobranche, installés dans la forêt du Banné à Porrentruy, sont pris d’assaut par les enfants inscrits au Passeport-vacances du district de Porrentruy, de Delémont et du Jura bernois.
C’est l’activité phare du Passeport-vacances : les parcours d’accrobranche à Porrentruy. Depuis fin mai, la forêt du Banné abrite l’Aventure Jura parc, qui avait dû fermer à Rebeuvelier en 2021. Et ces derniers jours, ce sont les enfants inscrits au Passeport-vacances du district de Porrentruy, de Delémont et du Jura bernois qui s’en donnent à cœur joie. Ils sont une cinquantaine par matinée sur les différentes structures. Si pour certains, « rien » ne fait peur, pour d’autres, il y a une petite appréhension devant quelques obstacles. Et évidemment les tyroliennes rencontrent un beau succès.
Solène : « J’ai peur de rien ! »
Des débuts encourageants
L’Aventure Jura parc rencontre un beau succès depuis son ouverture fin mai, malgré une météo en juillet compliquée pour les activités extérieures. L’exploitant Frédéric Piérard indique que « les retours sont assez positifs. La fréquentation est aussi positive pour une première année ». /ncp