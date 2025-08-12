L’Aventure Jura parc a trouvé son public

C’est l’activité phare du Passeport-vacances : les parcours d’accrobranche à Porrentruy. Depuis fin mai, la forêt du Banné abrite l’Aventure Jura parc, qui avait dû fermer à Rebeuvelier en 2021. Et ces derniers jours, ce sont les enfants inscrits au Passeport-vacances du district de Porrentruy, de Delémont et du Jura bernois qui s’en donnent à cœur joie. Ils sont une cinquantaine par matinée sur les différentes structures. Si pour certains, « rien » ne fait peur, pour d’autres, il y a une petite appréhension devant quelques obstacles. Et évidemment les tyroliennes rencontrent un beau succès.