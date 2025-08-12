Les apiculteurs de la région ont le sourire

La raison de cette bonne année est simple. « La météo dicte tout dans l’apiculture. Il a fait beau. Le mois de juin a été bon. Il y a eu de l’humidité le matin et de la chaleur l’après-midi, ce qui est excellent pour les floraisons et la biodiversité. On a donc pu faire du miel de printemps », explique la spécialiste de Mervelier. Selon Véronique Froidevaux-Mertenat, le refroidissement en juillet n’a pas posé trop de problèmes. « Les abeilles ont certainement mangé un peu de miel pendant cette période, mais comme elles en avaient suffisamment, elles ne sont pas mortes de faim. Elles ont pu récolter le fruit de leur travail, car certaines années, c’est nous qui les nourrissions », sourit-elle. La saison des récoltes joue d’ailleurs les prolongations avec la canicule de ce début de mois d’août. « La période n’est pas si mauvaise, car il y a une bonne humidité au sol le matin. Cela aide aussi au développement des pucerons pour le miel de miellat (miel d’été) », ajoute la résidente de Mervelier. /lge