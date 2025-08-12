Les apiculteurs de la région ont le sourire

La météo particulière de cet été aura eu du bon sur les ruches de notre région. Même s’il est encore un peu tôt pour dresser un bilan chiffré, la tendance de cette année concernant les récoltes a l’air d’être bonne et permettra de gommer les mauvais résultats de l’an dernier.
Si la météo a été plutôt capricieuse durant cet été, elle aura au moins profité aux apiculteurs de la région. S’il est encore trop tôt pour dresser un bilan chiffré en raison d’une saison des récoltes qui joue les prolongations, une chose est sûre : l’année 2025 sera de bonne facture. Selon l’apicultrice de Mervelier Véronique Froidevaux-Mertenat, elle ne devrait pas battre des records, mais elle permettra de gommer les mauvais résultats de l’an dernier. « La saison n’est pas encore terminée, mais je pense que c’est une bonne année. Les apiculteurs sont contents, car ils peuvent couvrir les frais des années où on a moins produit », explique-t-elle.
Véronique Froidevaux-Mertenat : « Je pense que c’est une bonne année, mais pas une année record. »
La raison de cette bonne année est simple. « La météo dicte tout dans l’apiculture. Il a fait beau. Le mois de juin a été bon. Il y a eu de l’humidité le matin et de la chaleur l’après-midi, ce qui est excellent pour les floraisons et la biodiversité. On a donc pu faire du miel de printemps », explique la spécialiste de Mervelier. Selon Véronique Froidevaux-Mertenat, le refroidissement en juillet n’a pas posé trop de problèmes. « Les abeilles ont certainement mangé un peu de miel pendant cette période, mais comme elles en avaient suffisamment, elles ne sont pas mortes de faim. Elles ont pu récolter le fruit de leur travail, car certaines années, c’est nous qui les nourrissions », sourit-elle. La saison des récoltes joue d’ailleurs les prolongations avec la canicule de ce début de mois d’août. « La période n’est pas si mauvaise, car il y a une bonne humidité au sol le matin. Cela aide aussi au développement des pucerons pour le miel de miellat (miel d’été) », ajoute la résidente de Mervelier. /lge