Pas moins de 15’000 visiteurs pour la 5ᵉ édition des Jardins du dessin

La 5ᵉ édition des Jardins du dessin a confirmé l’attrait de Delémont pour la bande dessinée. Du 6 juin au 10 août, 15’000 visiteurs, venus de toute la Suisse et de France voisine, ont découvert les 20 expositions installées en plein air dans la Vieille Ville, selon un communiqué transmis par Delémont’BD.

Ce parcours gratuit, dédié à la bande dessinée, au dessin de presse et à l’illustration, a séduit un public varié. Les organisateurs relèvent l’intérêt croissant des classes allophones, malgré une fréquentation scolaire et touristique légèrement affectée par la chaleur de juin et la pluie de juillet.

L’autrice française Aude Picault, invitée d’honneur, a marqué les esprits avec des récits ancrés dans le quotidien, mêlant humour et tendresse. Parmi les expositions les plus remarquées : « Volière » d’Albertine, présentée le long de l’arboretum communal ; la rétrospective consacrée à « Mafalda », qui fête ses 60 ans ; et les créations de Jared Muralt, Wanda Dufner et du magazine « Strapazin ». Le Musée jurassien d’art et d’histoire a accueilli « BD’Svizzeraitaliana », mettant en lumière les talents émergents du Tessin.

Soutenu par la Ville de Delémont, la Loterie Romande, la République et Canton du Jura, la RTS et divers partenaires, l’événement reviendra pour sa 6ᵉ édition du 12 juin au 9 août 2026. /comm-mlm