Immersion dans l’anxiété

L’association Pro Junior Arc jurassien propose une installation itinérante pour vivre l’anxiété ...
L’association Pro Junior Arc jurassien propose une installation itinérante pour vivre l’anxiété des jeunes. « Immersia » est à voir jusqu’à dimanche à Delémont.

L’expérience sensorielle « Immersia » sera présente jusqu’à dimanche au Parc urbain de Delémont puis à la place des Bennelats à Porrentruy. (Photo : Pro Junior Arc jurassien, Noah Piller.) L’expérience sensorielle « Immersia » sera présente jusqu’à dimanche au Parc urbain de Delémont puis à la place des Bennelats à Porrentruy. (Photo : Pro Junior Arc jurassien, Noah Piller.)

Comprendre l'anxiété chez les jeunes, c'est l'objectif du nouveau projet de Pro Junior Arc jurassien. L'association a installé son expérience sensorielle itinérante à Delémont jusqu'à dimanche. « Immersia » a été créée par les jeunes eux-mêmes et mêle art et santé mentale. Le secrétaire général de Pro Junior Arc jurassien Yannick Boillod explique que « 16 % des jeunes en Suisse souffrent d’anxiété ». Il s’agit ainsi « d’utiliser l’art comme outil de médiation pour faire ressentir, donner des émotions, amener des réflexions. C’est une expérience immersive pour découvrir l’anxiété ». Si la jeunesse constitue le premier public visé, l’expérience peut servir « pour soi-même, un ami, les proches, etc. », précise Yannick Boillod.

Yannick Boillod, secrétaire général de Pro Junior Arc jurassien, présente le projet « Immersia » :

Ecouter le son

Le projet « Immersia » est à voir jusqu'à dimanche au Parc urbain à Delémont puis à la place des Bennelats à Porrentruy (18-31 août). /mmi


 

