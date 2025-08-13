La continuité pour la rentrée scolaire dans le Jura

L’heure de la rentrée scolaire va sonner lundi dans le Jura. Plus de 8'300 élèves - dont 6'088 en primaire et 2'246 en secondaire - se préparent à reprendre le chemin de l’école. Pour le postobligatoire, ce sont plus de 3'275 jeunes qui seront en formation. La rentrée scolaire 2025 s’annonce sous les auspices de la continuité dans le Jura. L’usage des téléphones portables et montres connectées sera totalement interdit à l’école dès février 2026, alors que les smartphones allumés sont déjà bannis des établissements scolaires jurassiens depuis août 2020. Seuls les équipements numériques fournis par les écoles pourront être utilisés en classe. Des recommandations pour l’utilisation de l’intelligence artificielle générative dans le cadre de l’enseignement ont également été édictées.

Quant au Plan d’action numérique, il entre dans sa dernière année de mise en œuvre et l’enseignement sera ainsi complété avec le développement de thèmes comme la cybersécurité, le développement durable et l’environnement numérique au travail.





L'orthographe dans les priorités

Le conseil pédagogique sera, par ailleurs, complété cette année avec des visites systématiques des nouveaux enseignants et un accompagnement dans l’introduction des nouveaux moyens d’enseignement, en particulier en français et en mathématiques. Le climat de classe, les mesures d’aide à l’apprentissage ainsi que la clarification des attentes en orthographe font partie des axes prioritaires. Quant au projet pilote qui met en place la structure Repère qui accueille les élèves du primaire temporairement exclus de leur classe, il est reconduit. Enfin, l’intégration des écoles prévôtoises continue à se préparer activement en vue de leur rattachement au système scolaire jurassien dès le 1er août 2026. La nouvelle année scolaire marquera ainsi l’intensification de la collaboration avec les écoles obligatoires de Moutier.





Intégration des élèves de Moutier

Le transfert de la cité prévôtoise aura également un impact sur la formation postobligatoire, avec l’intégration progressive des élèves de Moutier dans les divisions du CEJEF dès la rentrée 2025. Les élèves qui se destinent aux études gymnasiales ont eu le choix entre le lycée de Bienne ou celui de Porrentruy.

Le Plan d’action numérique se poursuivra et comprendra notamment un parcours complet de formation continue dès l’automne. Un catalogue d’applications pédagogiques sera également mis à disposition des enseignants, ainsi qu’un identifiant numérique unifié dès 2026. Enfin, un jeu baptisé ALTernatives sera utilisé dans les divisions du CEJEF afin de sensibiliser les jeunes aux violences domestiques.





Campagne de prévention pour les conducteurs

La Police cantonale jurassienne a par ailleurs relayé ce lundi la campagne nationale du Touring Club Suisse qui invite les conducteurs à adapter leur comportement sur la route à proximité des établissements scolaires. Trois gestes sont recommandés : rester attentif en toute circonstance, ralentir notamment dans les zones peu visibles et marquer un arrêt complet du véhicule lorsque des enfants veulent traverser la route. /comm-fco-gtr