Szymon Nehring a conquis Piano à Saint-Ursanne

Malgré un début pluvieux, Piano à Saint-Ursanne a affiché un taux de fréquentation supérieur ...
Malgré un début pluvieux, Piano à Saint-Ursanne a affiché un taux de fréquentation supérieur à 90 %. Des artistes internationaux ont marqué le festival, à l’image du polonais Szymon Nehring qui se profile comme un invité régulier.

La 22e édition de Piano à Saint-Ursanne a réuni une quinzaine de pianistes du monde entier. (Photo : Piano à Saint-Ursanne.) La 22e édition de Piano à Saint-Ursanne a réuni une quinzaine de pianistes du monde entier. (Photo : Piano à Saint-Ursanne.)

La 22ᵉ édition de Piano à Saint-Ursanne a confirmé l’attachement du public à ce rendez-vous musical. Du 2 au 10 août, le festival a rassemblé un public fidèle venu de l’Arc jurassien, de toute la Suisse, de France voisine et même d’autres pays européens, selon un communiqué transmis par ses organisateurs. Plus de la moitié des concerts ont affiché complet, avec un taux global de fréquentation dépassant 90 %, malgré une météo défavorable en ouverture.

Une quinzaine de pianistes venus du monde entier se sont produits. Parmi les temps forts, le récital du Polonais Szymon Nehring, salué pour sa poésie et sa virtuosité, le concert « Le silence de la forêt » à Saignelégier mêlant nature et musique avec Olivia Gay et Christiane Baume-Sanglard, ou encore la prestation de la jeune prodige sino-canadienne Sophia Liu, ovationnée par un public conquis.

Le directeur Vincent Baume a salué la fidélité du public et la notoriété croissante du festival auprès des artistes. La saison musicale de Crescendo se poursuivra avec la série « Grands Solistes » le 30 octobre et « La Nuit du concerto » le 7 décembre, toutes deux au Théâtre du Jura. /comm-mlm


 

