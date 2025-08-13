Trois blessés dans une bagarre à Develier

Une altercation impliquant plusieurs personnes a éclaté dans une maison familiale mardi soir ...
Une bagarre a éclaté mardi vers 20h10 dans une maison familiale à Develier, indique la Police cantonale jurassienne. À l’arrivée des secours trois hommes blessés ont été transportés en ambulances vers les hôpitaux de Delémont et de Moutier pour des blessures de moyenne gravité. Leurs jours ne sont pas en danger.

Un important dispositif policier a été déployé sur place afin de sécuriser les lieux. La police judiciaire a effectué les constatations et une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public pour déterminer les circonstances exactes des faits. /comm-mlm


