Une nouvelle bannière pour faire rayonner le Grand Chasseral

Le drapeau Grand Chasseral a été dévoilé ce mardi aux les médias. La demande a été faite par ...
Une nouvelle bannière pour faire rayonner le Grand Chasseral

Le drapeau Grand Chasseral a été dévoilé ce mardi aux les médias. La demande a été faite par la Foire de Chaindon auprès de la fondation régionale.

Le drapeau Grand Chasseral défilera lors du traditionnel cortège de la Foire de Chaindon. Le drapeau Grand Chasseral défilera lors du traditionnel cortège de la Foire de Chaindon.

Après le planeur Grand Chasseral, place désormais au drapeau. La bannière Grand Chasseral a été dévoilée mardi matin lors d’une conférence de presse. La demande a été faite par la Foire de Chaindon auprès de la fondation régionale.

Le nouvel étendard sera brandi en ouverture du traditionnel cortège de la manifestation. Il n'y aura donc plus trois, mais quatre cavaliers, quatre chevaux et quatre drapeaux. Pour Ervin Grünenwald, président de la Foire de Chaindon, ce nouveau drapeau peut apporter une nouvelle notoriété à l'événement.

Ervin Grünenwald : « L’idée est sortie l’année passée, autour d’une fondue après le cortège, on s’est dit pourquoi pas arborer les couleurs Grand Chasseral. »

Ecouter le son

Le drapeau a déjà été installé sur les communes de Perrefitte et Reconvilier. D’autres communes en ont fait la demande. Pour l’occasion, Patrick Linder, directeur de la Chambre d'économie publique Grand Chasseral, a fièrement brandi le nouveau drapeau. Il s'est dit touché par la demande des organisateurs de la Foire de Chaindon.

Patrick Linder : « Ça préfigure d’autres utilisations puisque certaines communes ont déjà fait des demandes pour afficher des drapeaux du Grand Chasseral. »

Ecouter le son

À noter que la foire de Chaindon revient du 31 août au 1er septembre. /mbe


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La continuité pour la rentrée scolaire dans le Jura

La continuité pour la rentrée scolaire dans le Jura

Région    Actualisé le 13.08.2025 - 10:30

Un homme décède à la piscine de La Chaux-de-Fonds

Un homme décède à la piscine de La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 13.08.2025 - 08:44

Les apiculteurs de la région ont le sourire

Les apiculteurs de la région ont le sourire

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 17:15

L’Aventure Jura parc a trouvé son public

L’Aventure Jura parc a trouvé son public

Région    Actualisé le 13.08.2025 - 08:45

Articles les plus lus

Assainissement de la décharge de Bonfol : une affaire bientôt classée

Assainissement de la décharge de Bonfol : une affaire bientôt classée

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 15:15

Les apiculteurs de la région ont le sourire

Les apiculteurs de la région ont le sourire

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 17:15

Un homme décède à la piscine de La Chaux-de-Fonds

Un homme décède à la piscine de La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 13.08.2025 - 08:44

L’Aventure Jura parc a trouvé son public

L’Aventure Jura parc a trouvé son public

Région    Actualisé le 13.08.2025 - 08:45

Accident entre deux voitures à Courtételle

Accident entre deux voitures à Courtételle

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 14:51

Assainissement de la décharge de Bonfol : une affaire bientôt classée

Assainissement de la décharge de Bonfol : une affaire bientôt classée

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 15:15

Les apiculteurs de la région ont le sourire

Les apiculteurs de la région ont le sourire

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 17:15

L’Aventure Jura parc a trouvé son public

L’Aventure Jura parc a trouvé son public

Région    Actualisé le 13.08.2025 - 08:45