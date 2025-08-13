Une nouvelle bannière pour faire rayonner le Grand Chasseral

Après le planeur Grand Chasseral, place désormais au drapeau. La bannière Grand Chasseral a été dévoilée mardi matin lors d’une conférence de presse. La demande a été faite par la Foire de Chaindon auprès de la fondation régionale.
Le nouvel étendard sera brandi en ouverture du traditionnel cortège de la manifestation. Il n'y aura donc plus trois, mais quatre cavaliers, quatre chevaux et quatre drapeaux. Pour Ervin Grünenwald, président de la Foire de Chaindon, ce nouveau drapeau peut apporter une nouvelle notoriété à l'événement.
Ervin Grünenwald : « L’idée est sortie l’année passée, autour d’une fondue après le cortège, on s’est dit pourquoi pas arborer les couleurs Grand Chasseral. »
Le drapeau a déjà été installé sur les communes de Perrefitte et Reconvilier. D’autres communes en ont fait la demande. Pour l’occasion, Patrick Linder, directeur de la Chambre d'économie publique Grand Chasseral, a fièrement brandi le nouveau drapeau. Il s'est dit touché par la demande des organisateurs de la Foire de Chaindon.
Patrick Linder : « Ça préfigure d’autres utilisations puisque certaines communes ont déjà fait des demandes pour afficher des drapeaux du Grand Chasseral. »
À noter que la foire de Chaindon revient du 31 août au 1er septembre. /mbe