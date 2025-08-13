Une nouvelle bannière pour faire rayonner le Grand Chasseral

Après le planeur Grand Chasseral, place désormais au drapeau. La bannière Grand Chasseral a été dévoilée mardi matin lors d’une conférence de presse. La demande a été faite par la Foire de Chaindon auprès de la fondation régionale.

Le nouvel étendard sera brandi en ouverture du traditionnel cortège de la manifestation. Il n'y aura donc plus trois, mais quatre cavaliers, quatre chevaux et quatre drapeaux. Pour Ervin Grünenwald, président de la Foire de Chaindon, ce nouveau drapeau peut apporter une nouvelle notoriété à l'événement.