Flashé à 135 km/h au lieu de 80 près de Montfaucon

La Police cantonale jurassienne a publié jeudi ses chiffres de la circulation routière pour le mois de juillet.

Un véhicule pincé à 135 km/h au lieu de 80 entre Montfaucon et St-Brais, un autre flashé à 83 km/h dans le 50 au Noirmont et un troisième épinglé à 176 km/h sur l’autoroute entre Delémont et Bassecourt : la Police cantonale jurassienne a publié ce jeudi ses statistiques sur la circulation routière pour le mois de juillet.

Au total, 33’739 véhicules ont été contrôlés par des radars mobiles et semi-stationnaires. Les forces de l’ordre ont retiré le permis de conduire à 14 conducteurs, tandis que 55 ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public. Au total, 1'530 amendes d’ordre ont été distribuées.

Enfin, 11 personnes ont été dénoncées pour conduite sous l’effet de l’alcool et une autre pour avoir conduit sous l’effet de stupéfiants ou de médicaments. /comm-gtr


