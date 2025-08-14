Incendie dans l’Aude : témoignage d’un Jurassien

L'Ajoulot Julien Lallau était en vacances dans le département français quand l'incendie record ...
Incendie dans l’Aude : témoignage d’un Jurassien

L'Ajoulot Julien Lallau était en vacances dans le département français quand l'incendie record s'est déclaré. Il raconte. 

L'incendie dans l'Aude, désormais maîtrisé, a ravagé des milliers d'hectares. (Photo : EPA/PHILIPPE MAGONI.) L'incendie dans l'Aude, désormais maîtrisé, a ravagé des milliers d'hectares. (Photo : EPA/PHILIPPE MAGONI.)

C’est l’un des faits marquants des vacances estivales qui s’achèvent : l’incendie record qui a ravagé le département français de l’Aude. Plus de 16'000 hectares sont partis en fumé et une personne a perdu la vie. Le feu est maîtrisé depuis quelques jours et aurait une origine criminelle. L’Aude est très prisée des vacanciers l’été et le Jurassien Julien Lallau était en vacances à Barbaira avec sa famille lorsque l’incendie s’est déclaré, à une quinzaine de kilomètres à vol d’oiseau. « On a vu un énorme nuage de fumée de l’autre côté de la montagne. On voyait des rotations d’avions et d’hélicoptères, on croisait des véhicules de pompiers ou de gendarmerie », raconte l’Ajoulot. « Notre fille en parlait tout le temps. Il y avait un panier à la sortie des supermarchés pour donner des choses pour les pompiers, elle était toute contente de pouvoir donner. Ça les marque mais ça fait partie de l’apprentissage », ajoute-t-il. /mmi 

Témoignage de Julien Lallau : « On a vu que le feu avait traversé l’autoroute, c’était brûlé de toutes parts ».

Ecouter le son


 

