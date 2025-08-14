La machine à laver la vaisselle réutilisable tourne à plein régime à Delémont

La machine à laver la vaisselle réutilisable tourne à plein régime à Delémont

Alors que l'été est riche en manifestations d'ampleur dans le Jura, la société PSP vit sa semaine la plus chargée de l'année et sa machine tourne à plein régime.

La machine de l'entreprise PSP tourne à plein régime après les manifestations de l'été dans le Jura. La machine de l'entreprise PSP tourne à plein régime après les manifestations de l'été dans le Jura.

Les manifestations estivales battent leur plein dans le Jura. Et après un week-end chargé avec notamment le Marché-Concours et le Rockair, c'est la machine à laver la vaisselle réutilisable de la société PSP à Delémont qui tourne à plein régime. Le gérant José Wicki et sa vingtaine d'employés sont sur le pont toute la semaine pour nettoyer plus de 200'000 pièces de vaisselle en plastique. PSP vit tout simplement ces heures les plus chargées de l'année, comme l'explique José Wicki : « très, très grosse semaine. On était sur six manifestations en même temps. Cette semaine, on doit laver entre 200 et 250'000 pièces de vaisselle ».

Le gérant de la société PSP à Delémont, José Wicki, raconte cette semaine exceptionnelle :

La machine à laver la vaisselle réutilisable de José Wicki a été fabriquée sur mesure pour nettoyer la vaisselle en plastique réutilisable, désormais obligatoire pour les manifestations de la région. La machine permet de nettoyer « entre 4'800 et 5'200 gobelets à l’heure », précise le gérant. /mmi

José Wicki présente cette machine d’une ampleur inédite dans le Jura :

