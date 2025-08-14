La machine à laver la vaisselle réutilisable tourne à plein régime à Delémont

Les manifestations estivales battent leur plein dans le Jura. Et après un week-end chargé avec notamment le Marché-Concours et le Rockair, c'est la machine à laver la vaisselle réutilisable de la société PSP à Delémont qui tourne à plein régime. Le gérant José Wicki et sa vingtaine d'employés sont sur le pont toute la semaine pour nettoyer plus de 200'000 pièces de vaisselle en plastique. PSP vit tout simplement ces heures les plus chargées de l'année, comme l'explique José Wicki : « très, très grosse semaine. On était sur six manifestations en même temps. Cette semaine, on doit laver entre 200 et 250'000 pièces de vaisselle ».